Sankt Johann bei Herberstein: Haus der Frauen |

„In den Schuhen der/des Anderen gehen“, unter diesem Titel bietet das Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein in einer dreiteiligen Seminarreihe das Kennenlernen der Validation an.

Start ist am Montag, 13. März 2017, 9 bis 17 Uhr, weitere Termine: 3. April und 8. Mai, jeweils 9 bis 17 Uhr.

Validation nach Naomi Feil ist ein Weg zum verständnisvollen und wertschätzenden Umgang mit verwirrten, alten Menschen. In dieser Seminarreihe lernen Sie die Grundlagen, Prinzipien und Ziele der Validation näher kennen, das Verhalten des betroffenen Personenkreises besser zu verstehen, die einzelnen Stadien der Desorientierung zu erkennen und die entsprechenden Validationstechniken anzuwenden. Da der Seminarinhalt aufbauend ist, kann diese Reihe nur im Gesamten gebucht werden. Nützen Sie diese Veranstaltung auch für Ihre berufliche Weiterbildung.

Leitung: Roswitha M. Windisch-Schnattler, zertifizierte Validationslehrerin, DGKS, Dipl. Ehe- und Familienberaterin,

Anmeldeschluss: 8. März, Tel. 03113/2207, Email: kontakt@hausderfrauen.at, www.hausderfrauen.at