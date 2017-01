Apropos: Heute ist Tag des Schokoladekuchens

27.01.2017, 10:52 Uhr

Brownies, Kladdkaka oder Sachertorte? Am heutigen Tag wird den schokoladigen Kuchenvariationen gefrönt. Auch Hartberg kann mit der Schokokuchenkonkurrenz problemlos mithalten.

27. Jänner: heute ist der internationale Tag des Schokoladekuchens. Erfunden haben den kulinarischen Feiertag - wie könnte es anders sein, unsere US-amerikanischen Nachbarn. Der "National Chocolate Cake Day" reiht sich als einer von unzähligen hinter dem "Blueberry Pie Day" am 23. April, dem "Tag des Apfelkuchens" am 13. Mai und (ja auch das gibt es) dem "Tag des Apfelstrudels" am 17. Juni - um nur einige zu nennen. Dem übergeordnet findet am 26. November auch ein regulärer Tag des Kuchens im kuriosen Feiertagskalender Platz. Über seinen, als auch den Ursprung des Tag des Schokoladenkuchens ist leider nichts bekannt - im Gegensatz zur Entstehungsgeschichte der gleichnamigen Mehlspeise selbst.

Woher kommt der Schokokuchen?

Alles Sacher, oder was?

Schokoladig in Hartberg

Darf man einem Bericht der US-amerikanischen Zeitung Dover Post glauben, so geht die Erfindung des Schokoladenkuchens angeblich auf die Zusammenarbeit des irischen Einwanderes John Hannon mit den amerikanischen Mühlenbesitzern James Boies, Edward Wentworth und Henry Stone aus dem Jahr 1765 zurück. Die Männer sollen in der Nähe von Boston mit den Mühlsteinen einer alten Mühle Kakaobohnen gemahlen und den so gewonnen Schokoladensirup in kuchenartigen Gussformen zur späteren Verarbeitung gesammelt haben.Eine der uns am besten bekannte Schokoaldenkuchen in runder Form, ist wohl die typisch österreichische Sachertorte.Im Jahr 1832 gab Fürst Metternich an seine Hofküche den Auftrag, ein besonderes Dessert zu kreieren. Leider, oder in diesem Fall zum Glück war an diesem Abend der Chefkoch krank und so musste der 16-jährige Lehrling im zweiten Lehrjahr Franz Sacher (1816-1907), dem hohen Wunsch entsprechen und erfand die Grundform der Sachertorte.1848 eröffnete Sacher in Wien einen Feinkostladen. Sein ältester Sohn Eduard (1843-1892) machte seine Ausbildung in der Hofzuckerbäckerei Demel und vollendete während seiner Zeit beim Demel die Sachertorte, so wie wir sie heute kennen.Aber auch die Stadtgemeinde Hartberg hat eine schokoladige Tortenkreation, dessen Vorstellung sich perfekt am Tag des Schokoladekuchens eignet.Denn so darf die verführerische "Hartbergtorte" im Sortiment leidenschaftlicher Kuchenliebhaber natürlich nicht fehlen. Mit Marmelade und Nuss verfeinert, wurde sie Hartberger Konditor Josef Käfer persönlich kreiert und heute von seiner Tochter Michaela Käfer nach geheimen Rezept noch immer handgefertigt.