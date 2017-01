Aufmerksamkeit, klare Regeln und Rituale als Grundsteine der Erziehung

27.01.2017, 08:00 Uhr

Das EBZ Hartberg-Fürstenfeld lud zum Vortrag in den Kindergarten Lindegg.

LINDEGG. „Alle guten Dinge sind drei“ lautet der Titel eines bekannten Hits von Rainhard Mey mit dem 30 Mütter und Väter im Kindergarten Lindegg zum Vortrag "Aber ich will! Grenzen setzen in der Erziehung", eingestimmt wurden. Organisiert wurde die Veranstaltung vom EBZ Hartberg-Fürstenfeld."Wenn es im Erziehungsalltag zu „Reibungen“ kommt und es für Eltern besonders anstrengend wird, sollte in der Erziehung vor allem der Humor nicht zu kurz kommen. Ein positives Familienklima stärkt für das weitere Leben", betonte die Referentin Theresia Schwab. Vor allem aber sei der Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes zu berücksichtigen, um entsprechende Grenzen zu setzen.Die Kindergartenpädagogin, zertifizierte Elternbildnerin, Dipl. Lebens-und Sozialberaterin weiß: Ganz im Sinne von „Geht es mir gut, geht es meinem Kind gut", sollten Eltern eigene Grenzen wahrnehmen, um rechtzeitig gut für sich selbst zu sorgen. Kinder haben ein Recht auf Erziehung, damit sie Halt, Geborgenheit und Stärke erfahren und das braucht gestärkte Erwachsene, denen sich das Kind zumuten kann."Zu den Bausteinen einer gelungenen Beziehung würden unter anderem vor allem Liebe, Wertschätzung und Zuwendung, sowie eine ermutigende Erziehungshaltung gehören.Eltern können gewünschtes Verhalten vorzeigen und bei Kindern positiv verstärken. "Aufmerksamkeit, Familienregeln, klare Anweisungen, Regeln und Rituale helfen außerdem den Alltag mit Kindern gut zu bewältigen."