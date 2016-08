Augustinifesttage Fürstenfeld mit "Souluba" Jon Sass feat. Jonny Sass

27.08.2016, 09:47 Uhr

Danke für den großartigen Abend.Ich hatte ja zum ersten Mal im Jahr 1990 die Gelegenheit Jon an der Tuba zu hören.Damals habe ich als Kulturveranstalter das "erste" große Konzert mit internationaler Besetzung organisiert.Konzert war zu Ende. Der Stadl in Burgauberg geräumt und Jon hat mich gefragt, ob wir noch irgendwo hingehen könnten, auf ein oder mehrere Getränke. Ist ja nicht so einfach in der tiefen Provinz.Ich bin dann mit Jon nach Fürstenfeld in die Gruam gefahren. Das war ganz Nett. Danach gings zurück nach Burgau.Und ein Lokal am Hauptplatz, welches heute nicht mehr existiert, hatte noch offen. Ca. 5 Besucher, alle hatten schon etwas Alk intus, waren noch an der Budl. Wir beide kommen rein und es hallt laut durch den ganzen Raum: "Jessas a Nega"!!!Selten so einen Moment erlebt, wo ich auf der Stelle versinken wollte.