Beim Bereichsfeuerwehrtag wurde funktechnisches Können der Feuerwehrleute geboten

28.08.2016, 15:33 Uhr

Ausserdem wurde auf die Wichtigkeit des Funkwesen im Feuerwehrdienst hingewiesenAuch Bereichsfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Franz Nöst bedankte sich bei allen Teilnehmern ,beim Bewerbsleiter und seinen Bewerterteam , sowie der Feuerwehr Markt Ilzunter ihren Ortskommandant Hauptbrandinspektor Andreas Kundegraber für die Durchführung dieses Bewerbes .Denn heurigen Bereichssieg holte sich die Gruppe der Feuerwehr Hainersdorf 1vor Hainersdorf 2 und Feuerwehr Bierbaum in der Mannschaftswertung.In der Einzelwertung siegte Löschmeister Katharina Seiler von der Wehr Burgau-Burgauberg mit Punktemaximum von 300 Punkte und 210 Zeitgutpunkte. Gefolgt von Feuerwehrmann Wolfgang Pöllabauer und Feuerwehrmann Hannes Pendl von der Feuerwehr Hainersdorf .In der Gruppenwertung Jugend wurde die Wehr Großhartmannsdorf als Sieger gekrönt. Weiters im Einzel- Jugend gewann Jungfeuerwehrmann Gregor Stranzl aus Großhartmannsdorf vor Jungfeuerwehrmann Robert Maurer und Jungfeuerwehrmann Maximilian Zöhrer von der Feuerwehr Großhartmannsdorf . Als Sieger in der Gästewertung Einzel waren Löschmeister Jürgen Klöckl von der Feuerwehr Hürth ( Bad Radkersburg ) vor Oberlöschmeister Christian Stark und Oberfeuerwehrmann Christoph Goger von der Feuerwehr Ebersdorf bei Hartberg erfolgreich