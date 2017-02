Ein Treffen ganz besonderer Art in Ottendorf

03.02.2017, 10:17 Uhr

Im Kindergarten Ottendorf an der Rittschein fand das Treffen des Vereins „Wirbelwind 21x3 – Eltern und ihre Kinder mit Down-Syndrom“ statt.

Wirbelwind 21x3 ist ein burgenländisch-steirischer Verein mit dem Sitz in Großpetersdorf, dort und auch in der Steiermark werden regelmäßige Treffen veranstaltet. Zur Zeit besteht der Verein aus ca. 18 Familien mit Kindern mit Down-Syndrom aus den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Oberwart und auch Neunkirchen.Im Kindergarten Ottendorf an der Rittschein ist Finn Nagel (5) mit dem Extrachromosom voll integriert und die Kinder haben keine Vorurteile und nehmen ihn so wahr wie er ist, nämlich als ein Kind das gerne spielt, viel lacht, interessiert daran ist Neues zu lernen, so wie auch jedes andere Kind in seinem Alter.Der Alltag im Kindergarten Ottendorf an der Rittschein wird durch die Diversität der einzelnen Kinder bereichert.„Bei diesem Treffen durften wir einige berührende Momente erleben und während des Treffens waren ausschließlich strahlende Kinderaugen zu sehen. Bei diesem Treffen ist mir aufgefallen, wie liebevoll die Eltern mit ihren Kindern umgehen. Ein Kind kann alles schaffen, denn das Wichtigste in der Entwicklung eines jeden Kindes ist die Liebe der Eltern", so Kindergartenpädagogin Jaqueliene Schiefer.Vorrausichtlich wird es im Sommer wieder ein Treffen im Kindergarten in Ottendorf an der Rittschein geben.