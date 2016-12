"Film ab" mit dem legendären Oskar Werner

29.12.2016, 09:13 Uhr

Bei den Fürstenfelder Filmtagen von 21. - 29. Jänner werden Filme des genialen Schauspielers gezeigt.

Das Kulturreferat der Stadtgemeinde Fürstenfeld lädt zu insgesamt sechs Filmabenden in Kino-Atmosphäre mit Großbildleinwand in das Grabher-Haus. Im Mittelpunkt steht diesmal der österreichische Film- und Bühnenschauspieler Oskar Werner, der es mit viel beachteten Hauptrollen in internationalen Filmproduktionen mit weltberühmten Regisseuren von den deutschsprachigen Bühnen bis nach Hollywood brachte. Legendär sind die einmalige Ausstrahlung, die unvergleichliche Stimme und die herausragende Darstellungskunst des Ausnahmekönners. Filme wie "Das Narrenschiff" oder "Jules et Jim" wurden zu Filmklassikern und bleiben unvergessen.Jeweils vor den Vorführungen - Beginn ist an allen sechs Abenden um 19.30 Uhr - führt Kino- und Kulturexperte Frank Hoffmann in das Filmwerk ein. Der Eintritt zu den Fürstenfelder Filmtagen ist frei.

Programm

Samstag, 21. Jänner: "Mozart" aus dem Jahr 1955, Sonntag, 22. Jänner: "Der Spion, der aus der Kälte kam" aus dem Jahr 1965, Dienstag, 24. Jänner: "Jules et Jim" aus dem Jahr 1962, Mittwoch 25. Jänner: "Fahrenheit 451" aus dem Jahr 1966, Samstag, 28. Jänner: "Das Narrenschiff" aus dem Jahr 1965 und Sonntag, 29. Jänner: "In den Schuhen des Fischers" aus dem Jahr 1968.