"Herbergsuche heute" im Seniorenhaus Menda

06.12.2016, 13:08 Uhr

Die Probleme der Herbergsuche auch in der heutigen Zeit bestehen, verdeutlichten die Bewohner des Seniorenhauses Menda im Rahmen ihrer Weihnachtsaufführung.

Zur Aufführung des adventlichen Theaterstück "Herbergsuche heute" luden die Bewohner des Seniorenhauses Menda in Hartberg. Unter der Regie von Andrea Reiter und ihren Kolleginnen Margret Goger, Isabella Krausler, Burgi Nazer-Holzer und Margret Pichler entstand auch dieses Jahr eine gelungene Darbietung, die darauf hinwies, dass sich die Probleme der letzten 2000 Jahren nicht viel verändert haben. Die Herausforderungen der Herbergsuche von Maria (Theresia Teubl) und Josef (Ernst Loibner) in der heutigen Zeit wurde von den Darstellern textlich erarbeitet. Musikalische umrahmt wurde das Stück vom Chor des Seniorenhauses unter der Leitung von Gertrude Mogg gemeinsam mit Martha Matouschek am Akkordeon.