Lagerhaus-Mitarbeiter sind neue TV-Werbestars

29.12.2016, 13:30 Uhr

Josef Sammer und Dominik Spreitzhofer vom Lagerhaus Wechselgau in TV-Werbespots zu sehen.

Wundern Sie sich nicht, wenn sie in den aktuellen TV-Werbespots der Raiffeisen-Lageräuser plötzlich zwei Bekannte sehen! Josef Sammer, Verkaufsleiter im Haus- und Gartenmarkt vom Lagerhaus Wechselgau in Hartberg, und Dominik Spreitzhofer, Mitarbeiter in der Abteilung Bau, wurden unter zahlreichen Bewerbern ausgewählt, den Raiffeisen-Lagerhäusern „ein Gesicht“ zu geben.Bei der neuen Kampagne werden die Mitarbeiter der Lagerhäuser ins Rampenlicht gerückt. Sie zeigen bei ihrer täglichen Arbeit in der Beratung hohe fachliche Kompetenz und finden so individuelle Lösungen für die Kunden. Die fachlich kompetente und freundliche Beratung der Mitarbeiter als zentrales Einkaufskriterium wird damit in den Vordergrund gerückt.„Die Lagerhäuser und die Lagerhaus-Mitarbeiter sind der regionale Partner der „Häuslbauer“, Hobby-Gärtner, Hand- und Heimwerker sowie der Landwirte. Dabei kommt unseren Mitarbeitern in der Kundenberatung als Botschafter der Lagerhäuser große Bedeutung zu. Die Mitarbeiter sind also die Stars der neuen Kampagne“, so Stefan Mayerhofer, Vorstandsdirektor der RWA, zu den Leistungen und zum hohen Engagement der Mitarbeiter.

Über RWA Raiffeisen Ware Austria

Über Lagerhaus

Die RWA Raiffeisen Ware Austria AG ist das Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen der Lagerhausgenossenschaften in Österreich. Für diese erbringt die RWA ein differenziertes Leistungsangebot. Es reicht von der Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, dem Handel mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, Baustoffen und Produkten für Haus, Hof und Garten bis hin zu verschiedenen Dienstleistungen. Neben diesen Aufgaben für die Lagerhäuser ist die RWA ein Beteiligungskonzern mit Tochterunternehmen im Inland sowie in ausgewählten osteuropäischen Nachbarländern. Durch die strategische Allianz mit der BayWa AG ist die RWA in einen international agierenden Handels- und Dienstleistungskonzern eingebunden.Lagerhaus ist die Dachmarke der rund 90 eigenständigen und regionalen Genossenschaften im Eigentum bäuerlicher Mitglieder mit mehr als 1.000 Standorten und rund 12.000 Mitarbeitern. Die Lagerhäuser sind seit mehr als 100 Jahren Nahversorger und regionaler Wirtschaftspartner im ländlichen Raum.