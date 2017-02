Manche Antworten nützen nichts

05.02.2017, 18:11 Uhr

"Was ist eigentlich diese Angst vor dem Fremden? Ist sie ein Synonym für eine andere Angst?"Dr. Hugo Portisch: "Ich war mit einer Reihe wirklich guter Psychiater befreundet, darunter Viktor Frankl - diese Frage hat sie alle beschäftigt.Frankl hatte eine relativ plausible Antwort darauf, aberBei den Menschen sei es wie bei einer Gruppe von Pavianen, sagte Frankl: Da ist meine Gruppe, dort ist die andere, und die wird immer als feindselig wahrgenommen. Wenn die beiden Gruppen zusammentreffen, gehen sie aufeinander los."Sehr, sehr traurig nicht wahr, dass wir uns nicht von Pavianen unterscheiden?Alle Fotos entstanden am 5. Februar 2017 am Stubenbergsee.