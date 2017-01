Menschen wachsen, Verein für Persönlichkeitsentwicklung- und Entfaltung

16.01.2017, 20:24 Uhr

Es ist uns ein großes Anliegen in den Bereich „Netzwerken“ gleich den Kunden als fixen Bestandteil mit ein zu beziehen. Netzwerken kann und darf nicht mehr bedeuten, das sich UnternehmerInnen an einen Tisch setzten und planen, über Möglichkeiten philosophieren... Bis auf ein paar Ausnahmen, ist das Thema netzwerken etwas in Verruf geraten. Hier muss man allerdings auch sagen: "Es gehören immer zwei dazu!" Das Netzwerk und der Netzwerker/die Netzwerkerin. Damit netzwerken Erfolg bringt, muss schon etwas getan werden. Zeiteinsatz und oft auch Geldeinsatz!!!

Der Ablauf, vom Netzwerktreffen bis hin zur gewünschten "Kundenvermittlung" auf gegenseitiger Basis, dauert unter umständen Monate. Man lernt sich kennen, tauscht sich aus, versucht das Business des Kooperationspartners zu erfassen, um seinen Kunden davon erzählen zu können. Um Kunden zu vermitteln, natürlich auf Gegenseitiger Basis. Das braucht nicht nur Zeit sondern auch Vertrauen in den gewählten Kooperationspartner/Partnerin!Jetzt, wo ich das mal so in Kurzform, nieder schreibe, merke ich wie langwierig und mühsam, auf diese Art zu netzwerken, sein kann bzw. es in meinem Leben lange Zeit war!Der Kunde holt sich das nützliche Wissen, seine Antworten, Hilfestellungen und Tips über Google & Co., zu sich nach Hause. Er findet alles zu jedem Thema im Internet und das meist auch noch kostenfrei.Dahin bewegen wir uns! "Online Netzwerken" neu! Hier dürfen wir ansetzen und liefern ab sofort Expertenwissen per Knopfdruck bzw. per Klick. Eine ganze Webpage voll Informationen, vom Finanzexperten bis hin zum Familien Coach, Ernährung, Gesundheit, uvm. So eine Themenvielfalt ist das Ziel, der im Jänner 2017 neu entstandenen Seite www.menschen-wachsen.eu Hier wird der Kunde gleich mit eingebunden!Wir machen etwas ganz Neues, wir stellen gehaltvolle Blogbeiträge, Expertenwissen zur Verfügung. Wir leisten damit über die Online Plattform „Körperstimmklang“ sofort Hilfe, geben Rat und zeigen Möglichkeiten zur Problemlösung per Videoblog oder Blog auf.Auf diese Art und Weise können wir in einer Expertengemeinschaft viel Informationen raus geben und viele anregende Produkte kreieren.Bist du ein Experte/Expertin dann nütze jetzt die Kraft des Anfangs und informiere dich über diese Möglichkeit - Netzwerken ohne viel Zeitaufwand. Werde "Wissensvermittler"! Der Titel "Autor" unterstreicht deinen Expertenstatus! Du schreibst Blogbeiträge und kannst in der Gemeinschaft vielleicht dein erstes Buch veröffentlichen! Gemeinsam schreibt sich´s leichter ;-)Bist du ein Suchender/Suchende - dann schau dich auf der Plattform um, wir haben bereits eine gute Auswahl an Expertenbeiträgen!Wir freuen uns auf Dich, Silvia & das schon vorhanden Expertenteam!