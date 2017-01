Mit Weihnachtskonzert und Adventmarkt Spenden gesammelt

18.01.2017, 16:57 Uhr

Soroptimistinnen Fürstenfeld AquVin spenden insgesamt 4.100 Euro an Bedürftige der Region.

Insgesamt 4.100 Euro sammelten der Soroptimist Club Fürsten AquVin i.G. durch ihre Benefizaktionen. Über 3.000 Euro kamen alleine durch das Charity-Projekt des Fürstenbräu zusammen, das im Rahmen des vergangenen Weihnachtskonzertes veranstaltet wurde. Diese Spendensumme kommt sowohl zwei Familien aus der Region zu Gute, die durch schwere Erkrankungen ihrer Kinder in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind, als auch dem Projekt der Soroptimistinnen "Sei stark. Kinder schützen und stärken". Die 600 Euro aus Schokoladen, Wein. und Losverkauf gehen an die Flüchtlingshilfe Ilz-Großwilfersdorf. 500 Euro, die im Rahmen des Adventmarktes der Therme Loipersdorf und der Fackelwanderung eingenommen wurden, wurden an Licht ins Dunkel gespendet. "Uns ist es besonders wichtig bedürftigen in der Region zu helfen. Jeder von uns kann etwas tun, und mit seiner Spende etwas bewirken", so die Präsidentin Yvonne Sammer.Die Charta-Feier des Clubs findet am 25. März um 16 Uhr am Weingut Schloss Thaller statt. Informationen unter office@soroptimist-aquvin.at