Patrick Riesner ist neuer Feuerwehrkommandant in Großwilfersdorf

05.02.2017, 10:47 Uhr

7230 Stunden im Dienste der Bevölkerung – die Feuerwehr Großwilfersdorf zog Bilanz über das vergangene Jahr und kann Stolz auf ihre Einsatzleistungen sein .

Im Gasthaus Ritter fand die133.Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Großwilfersdorf statt. Ortskommandant Hauptbrandinspektor Hans Kniendl konnte als Ehrengäste die beiden Oberbrandräte Ing. Franz Nöst und Gerald Derkitsch, Brandrat Gerhard Engelschall , Abschnittsbrandinspektor Karl Kaplan , sowie Bürgermeister Oberregierungsrat Johann Urschler und die Kommandanten der Nachbarfeuerwehren begrüssen.In einem eindrucksvollen Tätigkeitsbericht stellte Hauptbrandinspektor Hans Kniendl fest , dass sich im abgelaufenen Jahr 113 Einsätze , 441 Tätigkeiten mit einer Gesamtstundenzahl von 7230 Stunden zu Buche schlagen. Zu den größeren Einsätzen zählte der „Silobrand bei der Firma Haas „ , oder die unzähligen Verkehrsunfälle auf der B 319. Statistisch gesehen war das vergangene Jahr ,wie der Kommandant anmerkt , ein „Jahr mit vielen Einsätzen „ für die Feuerwehr GroßwilfersdorfIm Zuge der Wehrversammlung wurden auch die Wissenstestabzeichen an die Feuerwehrjugend und Leistungsabzeichen an Wehrkameraden überreicht. Ausserdem bekam Bürgermeister Oberregierungsrat Johann Urschler für seine Verdienste um die Feuerwehr , die „Florianiplakette in Silber „vom Ortskommandant HBI Kniendl überreicht. Anlässlich dieser Wehrversammlung wurde das Feuerwehrkommando neu gewählt , was alle fünf Jahre nach dem Landesfeuerwehrgesetz notwendig wird. Der bisherige Kommandant Hans Kniendl stellte seine Funktion nach 21 jähriger Tätigkeit zu Verfügung. . In einer geheimen Wahl wurde Oberlöschmeister Patrick Riesner zum neuen Ortskommandant gewählt .Dem bisherige Kommandanten -Stellvertreter Günter Auner wurde erneut von der Wahlversammlung das Vertrauen ausgesprochen. Zum Abschluss der Versammlung ergriffen die Ehrengäste das Wort , wobei Sie für die hervorragende Zusammenarbeit dankten und über die Wichtigkeitder Feuerwehr für die Bevölkerung und den Mitmenschen sprachen. Dem scheidenden Hauptbrandinspektor Hans Kniendl wurde gedankt für seine Leistungen um die Feuerwehr.Das neue Kommandoduo Riesner und Auner dankten für das Ihnen entgegengebrachte Vertrauen und gaben eine kurze Vorschau, dem zu entnehmen war, das mit voller Kraft für die Vorhaben, wie ein Zubau zum Feuerwehrhaus gearbeitet wird ,so die Schlussworte des neuen Feuerwehrkommandant Patrick Riesner.