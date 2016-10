Steirische Manier beim Oktoberfest in Markt Hartmannsdorf

03.10.2016, 04:07 Uhr

So fand wiederum in der Rittscheintalhalle ein Festabend nach bayrischer Manier statt.Als Organisator dieses heurigen Oktoberfest lockte der Sportverein Markt Hartmannsdorf unter Sportvereinsobmann Roman Thomaser begeisterte Besucher an.Unter zünftiger Klänge von „ Aufleb`n„ schlugen Bürgermeister Otmar Hiebaum und Roman Thomaser vom Sportverein das Fass mit Oktoberbier an. Als kulinarische Spezialitäten durften Weißwurst und Massbier im Biergarten nicht fehlen.Denn musikalischen Höhepunkt mit Unterhaltung bis in die frühen Morgenstunden besorgte die Bandformation „ Aufleb`n „ und als Mitternachtseinlage gab es zur Freude der Oktoberfestbesucher einen Auftritt mit der Damenschuhplattergruppe „ Die Doischn „ aus der Gegend um Sinabelkirchen