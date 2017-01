"Unter Donner und Blitz" ins neue Jahr

11.01.2017, 20:23 Uhr

Das Fürstenfelder Neujahrskonzert widmete sich der der goldenen und silbernen Operettenära.

Nach einleitenden, gemeinsamen Neujahrswünschen des Fürstenfelder Bürgermeisters Werner Gutzwar und seines Kulturreferenten Hermann Großschedl begrüßte das Städtische Orchester Fürstenfeld mit Dirigent Alfred Reiter das Publikum in der Stadthalle mit der Ouvertüre zur "Nacht in Venedig" von Johann Strauß musikalisch. Das traditionell erste Konzert der Fürstenfelder Klassik-Abonnementreihe im bis auf den letzten Platz besetzten großen Saal stand im Zeichen der goldenen und silbernen Ära mit Operettenmelodien von Johann und Josef Strauß, Franz Lehár, Emmerich Kálmán und Robert Stolz.Die 52 Musiker des Orchesters begeisterten mit Stücken wie der Schnellpolka "Unter Donner und Blitz" von Johann Strauß Sohn oder Lehárs Walzer "Gold und Silber". Als Solisten standen Corinna Koller und Adrian Häuselmann auf der Bühne. Alfred Leiter führte pointiert mit Anekdoten aus dem Leben der Komponisten durch das Programm. Unter dem Beifall der Konzertbesucher, unter ihnen Prof. Franz Majcen und der Ilzer Bürgermeister Rupert Fleischhacker, dirigierte der Orchesterleiter abschließend den Radetzkymarsch in seiner ursprünglichen Fassung.