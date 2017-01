15. ORF Radio Steiermark Lauf - Gewinnen Sie Aufenthalt + Startplatz

30.01.2017, 15:57 Uhr

Gewinnen Sie einen Aufenthalt inkl. Anmeldegebühr für den beliebten Volkslauf in Bad Waltersdorf.

Gute Stimmung ist garantiert beim bereits 15. ORF Radio Steiermark Lauf , am. Der beliebte Rundkurs, mit Start und Ziel am Hauptplatz von Bad Waltersdorf, führt entlang von Wiesen und Feldern.- smoveyWALK und smoveyPOWERRUN (4 km)- Nordic Walking Wertung (4 km)- H2O Juniormeile (800-1.600 m)- Einsteigerlauf (4 km)- Hauptlauf (12 km)

Moderiert wird der Lauf von Wolfgang Ortner, bekannt vom ORF Radio Steiermark . Kulinarische Schmankerl und tolle Musik erwartet das Publikum vor Ort.Ein besonderes Highlight ist die H2O Juniormeile für Kinder ab 800 m geworden. Erstmalig startet der Kinderbewerb um 11.00 Uhr. Die Siegerehrung findet bereits um 13.00 Uhr am Hauptplatz in Bad Waltersdorf statt. Für teilnehmende Schulen gibt es eine eigene Verlosung und erfreut sich immer größerer Beliebtheit.- Zwei Aufenthalte in der H2O Hoteltherme (3h Karte) für die inkl. Busfahrt- eine smoveySCHOOLBOXX (10 smoveySETs)- 1 x das Nenngeld für den Lauf.Als erste smoveyGEMEINDE Österreichs gibt es heuer auch erstmalig einen eigenen Bewerb für alle Smovey TeilnehmerInnen über 4 km. Smovey`s können vor Ort ausgeliehen werden. Professionelle smoveyINSTRUCTOREN werden mit den TeilnehmerInnen ein eigenes „Warm up“ vor dem Start durchführen, damit die Muskeln auch richtig aufgewärmt werden.Für Firmen, Vereine und Freunde gibt es eine eigene Teamwertung. Dieser kann in den Bewerben Einsteiger- und Hauptlauf sowie smoveyWALK, smoveyPOWERRUN und Nordic Walking Bewerb absolviert werden und wird im „mixed“ gelaufen. D.h. ein Team besteht aus 3 Teilnehmern männlich und weiblich gemischt.Jeder TeilnehmerIn erhält ein tolles Startparket mit Eintritten in die Heiltherme Bad Waltersdorf oder H2O Hoteltherme. Dazu gibt es ein Funktionsshirt, Gutscheine und einen Rucksack gefüllt mit Getränken, Snacks und vielem Mehr.Auf unserer Homepage finden Sie alle wichtigen Daten zu Gebühren, Jahrgängen und Startzeiten sowie Nächtigungsangebote ab € 109,00.Infobüro Bad WaltersdorfHauptplatz 90, 8271 Bad WaltersdorfT. 03333 / 3150, Fax: DW 15info@badwaltersdorf.com; www.badwaltersdorf.com Fotorechte: TV Bad Waltersdorf/Bernhard Bergmann