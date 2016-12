2. Reparatur Café in Altenmarkt

13.12.2016, 13:48 Uhr

Nach dem ersten großen Erfolg Ende Oktober geht das Reparatur Café der WurzelwerkerInnen am 21. Jänner im Minitheater Altenmarkt in die zweite Runde.

In den meisten Fällen landen defekte Gegenstände im Müll. Nicht so im Reparatur-Café der Wurzelwerkerinnen. Dort wird am Samstag, 21. Jänner 2017 von 13 bis 17 Uhr im Minitheater Altenmarkt versucht Dingen ein zweites Leben zu geben.Herzlich dazu eingeladen sind sowohl Besucher mit defekten Geräten, Möbeln, Kleidungsstücken etc. als auch Bastler, Tüftler, oder Reparaturprofis inklusive deren Werkzeug. Einige Reparaturerfahrene wurden bereits organisiert, weitere sind sehr willkommen. Gemeinsam wird dann versucht die mitgebrachten Dinge zu reparieren.Die Wartezeit, die man sich mit Kaffee und Kuchen verkürzen (versüßen) kann, dient gleichzeitig zum Wissensaustausch und für Gespräche über Nachhaltigkeit.Kontakt: Renate Hartl, Tel.: 0664/75121048 oder renate-hartl@aon.at, Weitere Infos auf www.wurzelwerkerinnen.at