4. RUPO-Fenster Nachwuchs-Fußball-Cup 2017

26.01.2017, 17:54 Uhr

Das Turnier beginnt am Freitagabend, 3. Februar, mit dem U13-Bewerb. Am Samstag kämpfen U12, U7 und U16-Mannschaften und am Sonntag U9 und U11-Teams um den Turniersieg. Insgesamt werden 48 Mannschaften und an die 450 Nachwuchskicker erwartet.