Amüsante Komödie mit Theater Sandkorn im Schloss Burgau

04.01.2017, 08:48 Uhr

Am 20. Jänner gastiert das Theater-Ensemble im Schloss Burgau, Beginn ist um 18 Uhr. Der geplante Termin in Fürstenfeld, am 18. Jänner, ist wegen eines Wasserschadens im Grabher Haus abgesagt. Bereits gekaufte Karten sind für die Veranstaltung in Burgau gültig, oder können beim Tourismusverband Fürstenfeld zurückgegeben werden.Karten für die Veranstaltung in Burgau sind im Vorverkauf bei der Raiffeisenbank Burgau zum Preis von 5 Euro erhältlich. Abendkassa: 7 Euro.