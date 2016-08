29.08.2016, 16:43 Uhr

Auf den Spuren des Wunderheilers

Am Sonntag, 11. September von 10 bis 16 Uhr ist im MAXOOM-Kino am Ökopark in Hartberg der Dokumentarfilm „Das Phänomen Bruno Gröning - Auf den Spuren des ‚Wunderheilers" zu sehen. In drei Teilen und mit zwei Pausen (Imbiss möglich) werden unter anderem folgende Fragen beantwortet: ”Wer war Bruno Gröning? Was geschah in der damaligen Zeit? Sind die unglaublichen Heilungen auch heute noch möglich? Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Wweitere Informationen unter: www.bruno-groening-film.org

