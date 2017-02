Ausstellung „Klimaversum“ in Hartberg zu sehen

06.02.2017, 08:03 Uhr

In einer interaktiven Schau in den Räumen am Kirchplatz können Kinder das weltweite Klima erforschen.

In Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste, an der Spitze die LAbg. Hubert Lang und Cornelia Schweiner, Bgm. Marcus Martschitsch und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Friedrich Polzhofer, wurde die Ausstellung „Klimaversum“ in den Räumen am Kirchplatz in Hartberg eröffnet. Bei unterschiedlichen Stationen erfahren die Besucher interaktiv wie das Wetter funktioniert, warum sich das Klima unserer Erde erwärmt, wie Tiere und Pflanzen mit extremer Hitze oder Kälte umgehen, wie unser eigenes Verhalten das Klimawandel beeinflusst, bzw. was jeder einzelne zum Klimaschutz beitragen kann. Bei den Kreativ-Stationen können Windfahnen oder Windräder gebastelt, Kleidungsstücke aus verschiedenen Regionen der Erde angezogen oder man kann als Reporter einer Klimazeitung aktiv werden.Die Ausstellung, kann bis 16. Februar von Montag bis Freitag sowohl einzeln als auch gruppenweise besucht werden. Der Eintritt ist frei. Für eine kostenlose Führung kann man sich beim Klimabündnis Steiermark, Elisabeth Unger, unter Tel.: 0316/821580-4 oder elisabeth.unger@klimabuendnis.at anmelden.