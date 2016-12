Barrierefrei in das Rathaus Hartberg

16.12.2016, 13:55 Uhr

Zwei Rollstuhlrampen und eine automatische Schiebetür ermöglichen ab sofort den barrierefreien Zugang.

Seit 1. Jänner 2016 gibt es das Gesetz, dass alle öffentlichen Gebäude barrierefrei erreichbar sein müssen. Im Zuge der Erneuerung der Rathausstiege sind die Verantwortlichen der Stadtgemeinde Hartberg, an der Spitze Bgm. Marcus Martschitsch, diesem gesetzlichen Auftrag nachgekommen. Eine Rampe ermöglicht ab sofort den Zugang bis zu einer automatischen Schiebetür, von dort führt eine weitere Rampe im Inneren des Gebäudes direkt zum Aufzug, der alle Geschosse erschließt.Den Praxistext machte der Präsident der Behinderten-Selbsthilfe-Gruppe Hartberg-Fürstenfeld, Leo Pürrer, der sich nach seiner Erstbefahrung begeistert zeigte: „Ich danke den Verantwortlichen für die rasche Umsetzung dieser wirklich perfekten Lösung“, so sein erstes Resümee.Die Rathaus-Balustrade selbst wurde in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt mit St. Margarethener Sandstein erneuert, „ein Material, das nicht nur optisch gut passt, sondern das sich auch durch Wetterfestigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnet“, so Projektleiter Josef Kröpfl vom Stadtbauamt.