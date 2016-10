Bestseller zum Lesen und Hören

06.10.2016, 11:28 Uhr

Etwas versteckt in einem Innenhof seitlich des Hauptplatzes finden Leseratten alles was ihr Herz begehrt. Über 15.000 Bücher, Hörbücher, Spiele und E-Medien stehen in der Stadtbücherei Hartberg zum Verleih bereit und werden von den vier Mitarbeiterinnen der Bücherei verwaltet. Öffnungszeiten und Infos unter 03332/603-125 und http://buecherei.hartberg.at.