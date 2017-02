Blumige Grüße zum Valentinstag

13.02.2017, 13:52 Uhr

Blumenhoheiten bei Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer:

Kurz vor dem Valentinstag erhielt Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer blumige Grüße: Blumenkönigin Rita Sorger und ihren Prinzessinen Gerlinde Wild und Johanna Derler, die Blumenhoheiten der Steirischen Blumenstraße, stellten sich mit einem Blumengruß ein.Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer: „Der Blumenschmuck genießt in der Steiermark - nicht zuletzt auch durch die gute Arbeit und die Verdienste der steirischen Gärnter und Floristen sowie verschiedener Vereine wie der Steirischen Blumenstraße einen hohen Stellenwert. Die steirische Blumenpracht macht einen wichtigen Teil der weiß-grünen Lebensqualität aus und auch das Schenken von Blumen ist eine schöne Tradition. Ich danke daher den Blumenhoheiten mit ihren Delegationen herzlich für ihren heutigen Besuch und die prächtigen Blumensträuße.″Blumenkönigin Rita und ihre Prinzessinen Gerlinde und Johanna sind seit September 2015 im Amt und wurden im Rahmen des Blumenkorsos im September 2015 von einer Jury gewählt. Die Blumenhoheiten vertreten und bewerben die Steirische Blumenstraße bei unterschiedlichen Veranstaltungen in der Steiermark, in Österreich sowie in den Nachbarländern.