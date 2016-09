29.09.2016, 17:00 Uhr

Das Gewinnspiel zur Ortsreportage St. Johann in der Haide

Auch bei der Ortsreportage von St. Johann in der Haide gibt es wieder ein Gewinnspiel. Folgende Preise werden unter den Teilnehmern mit der richtigen Antwort verlost.

1. Preis: Eine Saisonkarte für das Freibad St. Johann in der Haide für die Badesaison 2017;

2. Preis: Ein 40 Euro-Gutschein für einen Gastronomie- oder Gewerbebetrieb in St. Johann in der Haide;

3. Preis: Ein Gutschein für den St. Johanner E-Bike-Verleih im Wert von 15 Euro;

Die Preise wurden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Jetzt mitmachen (Teilnahmeschluss 04.10.2016) Frage Seit wann lenkt Günter Müller als Bürgermeister die politischen Geschicke von St. Johann in der Haide?

2005

1995

