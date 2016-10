05.10.2016, 04:00 Uhr

Das WOCHE-Gewinnspiel zum Gemeindeporträt Loipersdorf

Zum Porträt über die Thermengemeinde Loipersdorf gibt es ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen, die von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Die Frage lautet: Wieviele Aktionen für Kinder gab es im Rahmen des Loipersdorfer Ferienpasses 2016?

Antwort: Per Postkarte an WOCHE Hartberg, Am Ökopark 9, 8230 Hartberg oder online auf www.woche.at/hartberg

Einsendeschluss ist Dienstag, 11. Oktober 2016. Die Gewinner werden

in der WOCHE Hartberg-Fürstenfeld veröffentlicht.

Erster Preis: Zwei Tageseintrittskarten für die Therme Loipersdorf.

Zweiter Preis: Eine Tageseintrittskarte für die Therme Loipersdorf.

Dritter Preis: Loipersdorf-Gutscheine im Wert von 20 Euro.

Die Barablöse der Preise ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

