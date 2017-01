Der Buhmann kommt nach St. Johann in der Haide

31.01.2017, 07:25 Uhr

5 Frauen - 1 Mann!

Was passiert wenn ein Hippi, eine Verrückte, eine Tussi, ein Nerd, eine Spaßbremse und ein Buhmann 4 Jahre musikalisch zusammenarbeiten? Der Weg führt direkt und unausweichlich zum Psychiater. Dr. Chris, der Psychiater des Vertrauens, soll die 6 charakterstarken Persönlichkeiten therapieren, um eine weitere gemeinsame musikalische Zukunft zu ermöglichen. Es kommen Frauenprobleme, Geheimnisse, sowie Probleme die ein Mann unter vielen Frauen so haben kann ans Licht und werden auf lustig-heitere, manchmal skurrile Weise durchgenommen. Kann das funktionieren? Sie werden es sehen und hören. Entfliehen Sie Ihrem Alltag und trainieren Sie Ihre Lachmuskeln.Karten erhalten sie bei Ohrenschmaus – Alexandra Lechner, Elisabeth Traint, Maria Prem, Verena Berg, Sarah Hucek und Martin Fuchs, unter Tel.: 0664/4317941 oder ohrenschmaus.vokalensemble@gmail.com. Karten liegen auch in der Gemeinde St. Johann in der Haide (Tel.: 03332/62882) auf. VVK.: 12.- AK.: 15.-