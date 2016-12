Der Stern der Weihnacht leuchtete in Fürstenfeld

28.12.2016, 15:05 Uhr

Die Damengilde Feistritz und die Alpe Adria Scouts brachten den "Stella di Natale" in die Thermenhauptstadt.

Unter dem Motto „Wir sind eine große Familie“ entstand in Fürstenfeld eine neuer Brauch. Gemeinsam mit den Alpe Adria Scouts organisierte die Pfadfinderinnen Gilde Feistritz den 1. Weihnachtsstern – "Stella di Natale". Gildepfadfinderinnen und Gildepfadfinder aus Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien und Slowenisch-Triest fanden sich zum Teil bereits am Vortag in Fürstenfeld ein, um sich gemeinsam auf die Geburt Jesu einzustimmen. Jede Organisation brachte das Adventlicht aus ihrer Heimat mit, um dadurch die Zusammengehörigkeit zu stärken und Glück, Zufriedenheit, Gesundheit und Frieden zu verleihen. Dieses Licht wurde in einer von Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl feierlich gestalteten Messe verteilt. Unter den Teilnehmern konnten auch PGÖ-Verbandsgildemeister Michael Gruber, Landtagspräsident a.D. Franz Majcen und Bgm. Werner Gutzwar den Spirit von Pfadfindergründer Lord Robert Baden Powell spüren.