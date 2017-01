02.01.2017, 08:11 Uhr

Die Farben der Sprache kennen

Mit einem Impulsvortrag von Liz Howard startet die Wirtschaftskammer Hartberg-Fürstenfeld am Donnerstag, 26. Jänner, um 19 Uhr im Maxoom am Ökopark in Hartberg ins neue Jahr. Unter dem Motto „The Colour of Communication – Die Sprache der Farben“ wird der Stimm- und Motivationscoach sowie Gründerin der SoulFood-Seminare spielerisch und mit viel Liebe zeigen, wie man erfolgreich im Business und im privaten Bereich miteinander kommunizieren kann. Anhand von konkreten Beispielen vermittelt sie Tipps und Tricks, wie man sich auf die verschiedenen Kommunikationstypen einstellen kann. „Ich möchte den Menschen zeigen, wie sie die Kraft ihrer Stimme bei ihren beruflichen und privaten Auftritten besser nutzen können. SoulFood-Seminare sind Nahrung für die Seele, ganz ohne Kalorien, mit viel Spaß und Freude und einem sicheren Weg zum Erfolg“, so Liz Howard.

Karten sind zum Preis von 10 Euro in der Wirtschaftskammer-Regionalstelle in Hartberg erhältlich.

