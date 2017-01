Eine Zaubertrommel und viele bunte Töne

28.01.2017, 17:43 Uhr

140 Kinder stehen am 2. und 3. März beim Musical auf der Bühne der Stadthalle Fürstenfeld.

Zum 6. Mal wird am BG/BRG Fürstenfeld ein Kindermusical aufgeführt. Die Schüler der Musikklassen bringen am Donnerstag, 2. März und am Freitag, 3. März jeweils mit Beginn um 19.00 Uhr das Kindermusical "Max und die ´Zaubertrommel von Gerhard A. Meyer in der Stadthalle zur Aufführung. Seit Beginn des Schuljahres proben die Kinder unter der Gesamtleitung von Professorin Ulrike Rappitsch."Die Technik, die Maske und das Bühnenbild wurden von uns selbst gestaltet. Musikalisch begleitet wird das Bühnenensembel, bestehend aus Schülern der ersten und zweiten Klassen vom Oberstufenorchester", berichtet Gymnasialprofessorin Katharina Rungaldier. Im Stück geht es darum, dass nicht Konsumrausch glücklich macht, sondern die Musik. Max, der mit seiner Mutter in Kaufhäusern unterwegs ist, bekommt von einem Trödler eine Trommel geschenkt. Die bunten Töne aus der Zaubertrommel gefallen einem gierigen König, der diese rauben lässt. Max gelingt es, sich die Musik zurück zu holen.