Einsatzbereit für Hartberg

21.01.2017, 09:56 Uhr

Im Schloss fand die 146. Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr statt.

Der Rittersaal im Schloss bot den passenden Rahmen für die 146. Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hartberg. Kommandant HBI Thomas Wannemacher freute sich dazu zahlreiche Ehrengäste, an der Spitze LAbg. Lukas Schnitzer, Bgm. Marcus Martschitsch und Bereichsfeuerwehrkommandant OBR Johann Hönigschnabl, begrüßen zu können.Im Vorjahr musste die FF Hartberg zu 235 Einsätzen (11 Brand- und 166 technische Einätze, 49 BMA- bzw. Fehlalarme, 9 Brandsicherheitswachen) ausrücken, insgesamt wurden von den 99 Mitgliedern (62 Aktive, 27 Abteilung 2, 8 Jugend, 2 Ehrenmitglieder) mehr als 15.000 Stunden ehrenamtlich und unentgeltlich geleistet. Mehrere Mitglieder wurden für ihre langjährige Tätigkeit bzw. besondere Verdienste ausgezeichnet.Bei den routinemäßig anstehenden Neuwahlen wurden sowohl HBI Wannemacher als auch sein Stellvertreter OBI Christian Schuller in ihren Funktionen bestätigt. Eines der vorrangigen Ziele ist es, wieder neue Mitglieder für den Feuerwehrdienst zu begeistern. Sämtliche Grußredner betonten den hohen Stellenwert der Ehrenamtlichkeit und dankten den Mitgliedern der Feuerwehr Hartberg für ihren Einsatz. „Unsere Gesellschaft lebt von Menschen, die bereit sind, mehr zu tun als es ihre Pflicht ist“, so LAbg. Lukas Schnitzer.