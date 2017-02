Energiesparen mit Flair!

03.02.2017, 16:24 Uhr

Infoabend zum Thema „Kostenfalle betriebliche Energieverschwendung“ im **** Restaurant Hotel Grüne Au war ein voller Erfolg

Am 2.2. lud die Klimaschutzregion Naturpark Pöllauer Tal zu einem Infoabend für betriebliche Energieberatungen in das **** Restaurant Hotel Grüne Au. Rund 10 Betriebe der Gemeinden Pöllau und Pöllauberg nahmen an der Veranstaltung teil, die durch einen Vortrag mit praktischen Beispielen und einem aktiven Teil durch LEA-Mitarbeiter (Lokale Energieagentur) der ersten Stunde, Ing. Robert Frauwallner, abgehalten wurde. Neben den Informationen über die teils hohen Einsparmöglichkeiten durch geringen Einsatz, war natürlich die Führung mit Hausherren Hans-Jürgen Pailer durch das kürzlich umgebaute **** Hotel das Highlight des Abends. So bekamen die Teilnehmer nicht nur die neuen Räumlichkeiten zu sehen, sondern auch Einblick in die Technik, die alles am Laufen hält.