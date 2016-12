Es weihnachtet sehr in Ilzer Pfarrkirche

12.12.2016, 10:44 Uhr

Der Dechant Peter Rosenberger begrüßte die Besucher und wünschte allen eine gesegnete Vorweihnachtszeit, bevor er sich selbst unter die Reihen des Chores mischte.Unter der Leitung von Alexey Pivovarskiy wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Neben dem gemischten Chor des Gesangsvereins, wurde auch Streichmusik durch das Salonorchester Ilz, stimmgewaltige Solos durch Wilfried Zelinka und Musik des Trompetenensembles, zum Besten gegeben. Pauli Jämsä begleitete das Konzert gekonnt am Klavier.

So erlebten die zahlreichen Besucher bei Stücken wie „Süßer die Glocken nie klingen“, „Fröhliche Weihnacht überall“ und „Rocking around the Christmas Tree“ festliche Musik voller weihnachtlicher Vorfreude.