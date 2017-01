FF Pöllau präsentierte Bilanz

08.01.2017, 09:06 Uhr

Im Rahmen der 144. Wehrversammlung wurde das Kommando neu gewählt.

Knapp 90 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau versammelten traditionell am Dreikönigstag im Refektorium des Schlosses zur Wehrversammlung, heuer auch mit Neuwahl des Kommandos. Unter den Ehrengästen konnten LAbg Hubert Lang, Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer, OBR Johann Höngischnabl sowie die Bürgermeister Johann Schirnhofer und Johann Weiglhofer begrüßt werden.Im Jahr 2016 wurden 334 Einsätze mit einem Zeitaufwand von 9.801 Stunden abgearbeitet. Mit den restlichen Tätigkeiten (u. a. Wartung und Verwaltung), Ausbildungen und Übungen wurden mehr als 26.000 Mannstunden geleistet. Sowohl Kommandant HBI Stefan Prinz als auch sein Stellvertreter OBI Anton Kimmelmann wurden in ihren Funktionen bestätigt. Besonderer Dank galt HBM Alois Pöltl und BM d.V. Franz Buchegger, die nach Jahrzehnte langer Tätigkeit im Wehrausschuss ihre Ämter zurücklegten. Philipp Berghofer und Matthias Stalzer wurden zum Feuerwehrmann angelobt; Wolfgang Hörting, Karl Polzhofer, Marvin Prinz, Patrick Schirnhofer und Florian Schmallegger jeweils zum Oberfeuerwehrmann befördert. Ehrungen: FM Andreas Garber: Zeugnis "Führen 1 Steiermark"; EOBI Hermann Doppelhofer und HFM Karl Paar: Medaille für 40-jährigen Feuerwehrdienst; LM d.V. Martin Hagen und HFM Gerald Rieger: Verdienstzeichen der 3. Stufe des LFV Steiermark. Neu in die Wehr aufgenommen wurde LM Peter Hofer.