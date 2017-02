Fulminanter Start ins neue Landjugend-Jahr

07.02.2017, 07:29 Uhr

In der Hartberghalle startete die Landjugend Steiermark offiziell in das neue Landjugend-Jahr.

Arbeitsschwerpunkt

Der 67. Tag der Landjugend wurde mit rund 2.200 Gästen, darunter zahlreichen Ehrengästen wie Landesrat Johann Seitinger, LWK-Präsident Franz Titschenbacher, die LAbg. Hubert Lang und Lukas Schnitzer sowie Bgm. Marcus Martschitsch gefeiert.Der aktuelle Arbeitsschwerpunkt „Wahnsinn(s)leben…nach mehr streben?!“ begleitet die Landjugend auch dieses Jahr. Thematisiert wird dieser Schwerpunkt durch unterschiedliche Aktionen und Projekte. So beteiligt sich die Landjugend heuer z.B. als Partner bei den Special Olympics und im Sommer sind sogenannte Schmankerl-Dates geplant, bei denen es um gesunde und regionale Lebensmittel geht.

Der Goldene Panther

Goldene Jugendliche

Der Goldene Panther ist der Projektwettbewerb der Landjugend Steiermark und wird jedes Jahr beim Tag der Landjugend verliehen. Heuer ging der Panther an die Ortsgruppe St. Johann im Saggautal (LJ Bezirk Leibnitz). Mit ihrem Projekt „A Platzerl für an Jed‘n“ haben die Jugendlichen aus einer ungepflegten Wiese im Ort einen Platz der Zusammenkunft für alle geschaffen. Als Basis für den „Platz für an Jed’n“ dienten die vier Elemente, zu denen einzelne Stationen errichtet wurden. Die Spendeneinnahmen von 1.500 € aus der Eröffnungsfeier wurden dem Kindergarten übergeben.Bundesweit einheitliche Kriterien gilt es zu erfüllen, um das Goldene Leistungsabzeichen zu erhalten. Durch großes ehrenamtliches Engagement und Leistungserbringung in den Bereichen Allgemeinbildung, Landwirtschaft & Umwelt, Sport & Gesellschaft, Kultur & Brauchtum sowie Young & International schafften das dieses Jahr 52 Landjugendliche steiermarkweit und wurden beim Tag der Landjugend mit der höchsten Auszeichnung für Landjugendmitglieder ausgezeichnet. Nach dem Festakt eröffnete die Landjugend Bezirk Weiz den Nachmittag mit einem Auftanz, gefolgt vom offenen Volkstanzen, Das Christian Bretterhofer und Friedrich Holzmann von der ARGE Volkstanz Steiermark leiteten. Im Anschluss sorgten „Die Grafen“ für Unterhaltung und tolle Stimmung.