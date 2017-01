Gesunde Schule - Kick off Veranstaltung an der LFS Vorau

09.01.2017, 23:04 Uhr

Die Schülerinnen der 1. und 2. Klassen der LFS Vorau starteten mit einer Kick off Veranstaltung zum Projekt „Gesunde Schule“

Nach den Weihnachtsferien begannen die Schülerinnen der LFS Vorau ihren Schulbetrieb mit einer Kick off Veranstaltung zum Projekt „Gesunde Schule“, das von der SVB und der BVA begleitet wird. Barbara Hauer von der SVB und Silvia Woger von der BVA stellten nach einem gemeinsamen gesunden Frühstück das Projekt und das Gesundheitsteam der LFS Vorau vor.Vorrangiges Ziel des Projektes ist es, den Lebensraum Schule in einem gemeinsamen Prozess so zu gestalten und zu optimieren, dass er sich auf die Gesundheit der Personen in der Schule und im schulischen Umfeld möglichst positiv auswirkt. Dabei geht es ebenso um die Vermittlung von Gesundheitskompetenzen zu den Themen Ernährung, Bewegung und Psychosoziale Gesundheit, die Vernetzung der Schule mit dem regionalen Umfeld, die Gestaltung einer guten sozialen Schulstruktur und Kommunikation und die Verankerung von Gesundheit in den Regeln und Richtlinien der Schule sowie in der schulischen Qualitätsarbeit.Die SVB und die BVA bieten der Schule eine kostenlose Begleitung auf dem Weg zur „Gesunden Schule“. Werner Rohrer gestaltete einen lustigen bewegten Auftakt mit allen Beteiligten. Danach besuchten alle Teilnehmer verschiedene Workshops zu den Themen Farb- und Typberatung, Selbstmassage, Kreativ, Humor, check your snack & smoothies und Mädelspower – Krafttraining für Mädels.