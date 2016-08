26.08.2016, 15:43 Uhr

Gewinnspiel zur Ortsreportage Wenigzell

Auch bei diesem Ortsreport können Sie, werte Leserinnen und Leser, wieder wertvolle Sachpreise gewinnen. Wenn Sie den Ortsreport über Wenigzell genau und aufmerksam durchgelesen haben, ist es sicher kein Problem, die Gewinnfrage zu beantworten.



Die Gewinner des Preisrätsels werden in der WOCHE/HBZ bekannt gegeben.

Die Preise:

1. Preis: 4 Tageskarten zum freien Eintritt in die Jogllandoase, zur Verfügung gestellt von der Gemeinde Wenigzell

2. Preis: 1 Gutschein für Konsumation auf der Bratl Alm im Wert von € 20.-, zur Verfügung gestellt von der Bratl Alm

3. Preis: 2 Tageskarten zum freien Eintritt in die Jogllandoase, zur Verfügung gestellt von der Gemeinde Wenigzell

Jetzt mitmachen (Teilnahmeschluss 30.08.2016) Frage Wie heißt der neu gewählte Bürgermeister von Wenigzell?

Herbert Berger

Helmut Muster

