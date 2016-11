Hartberg erstrahlt wieder im Zauber der Lichter

27.11.2016, 08:37 Uhr

Zu den Höhepunkten des Hartberger Weihnachtszaubers 2016 zählen die Live-Übertragung von „Guten Morgen Österreich“, am Montag, 28. November, von 9 bis 9 Uhr auf ORF 2, das Candlelight-Shopping in den Innenstadtbetrieben am Freitag, 2. Dezember, bis 21 Uhr und der traditionelle Krampusrummel am Montag, 5. Dezember.