Heimische Kunst erwerben und Kindern im Bezirk helfen

17.12.2016, 15:44 Uhr

Die Benefizausstellung „Künstler für den Bezirks-Kinderfonds läuft noch bis Anfang Jänner.

Bis Anfang Jänner gibt es in der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld noch die Möglichkeit, aus einer großen Anzahl Kunstwerke zu kaufen und dabei Gutes zu tun. Über 60 Künstlerinnen und Künstler aus allen Teilen des Bezirkes haben jeweils ein Kunstwerk aus den Bereichen Malerei, Fotografie und Bildhauerei zur Verfügung gestellt. Der Erlös der Ausstellung fließt zur Gänze dem Kinderfonds des Bezirkes Hartberg-Fürstenfeld zu. Damit werden Kinder und Familien unterstützt, die unverschuldet in eine Notlage geraten sind und keinen Anspruch auf eine sonstige Hilfeleistung haben. Die Ausstellung „Künstler/innen für den Kinderfonds des Bezirkes Hartberg-Fürstenfeld“ kann im Stiegenhaus sowie in den Gängen der BH in Hartberg an Arbeitstagen von 7 bis 18.00 Uhr besichtigt werden. Mit dem Kauf von Kunstwerken kann hilfebedürftigen Kindern und Familien geholfen werden.