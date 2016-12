HLW-Schüler zeigen Talent als Unternehmer

02.12.2016, 15:01 Uhr

Bei einem Startfest im Bundesschulzentrum wurden gleich vier neue Juniorfirmen vorgestellt.

Wirtschaft hautnah und in der Praxis zu erleben ist Inhalt des Gegenstandes Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement, der seit Beginn dieses Schuljahres auf dem Lehrplan der Höheren Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe steht. Konkret wurden dafür von den Schülern des 3. Jahrgangs der HLW und des 2. Jahrgangs des Aufbaulehrganges vier Juniorfirmen gegründet und im Rahmen eines Startfestes vorgestellt. Folgende Firmen sind bis Ende Mai in der HLW Hartberg tätig: Steirerherz (Deko-Gegenstände), GenussReich (Steirische Spezialitäten), Avana (Suppen, Molkegetränke und Smoothies) sowie Effluvio (Badepralinen). Die Produkte können direkt in der Schule und bei verschiedenen Anlässen käuflich erworben werden.Höhepunkt des Startfestes war ein Vortrag von Eva Burtscher. Die Inhaberin der Firma Securo Zaunbau in Dechantskirchen, die den Schülerin in den kommenden Monaten auch als kompetente Ansprechpartnerin zur Verfügung steht, beleuchtete in ihren Ausführungen die Faktoren, die die Basis für ein erfolgreiches Unternehmertum darstellen. Unter den interessierten Zuhörern waren auch WKO Hartberg-Fürstenfeld Referentin Raphaela Kraml und Dir. Helga Schöller.