Veranstaltungsort: Kirchengasse, 8230 Hartberg

Veranstalter: Initiative "Denk deine Stadt"



Kinderflohmarkt Kirchengasse

Samstag, 03. September 2016

Zeit: 08:30 - 13.00 Uhr

Veranstaltetet von den Geschäften der Kirchengasse.



Kurzbeschreibung:



Der Kinderflohmarkt am Samstag dem 03. September 2016 in der Kirchengasse bietet allen Kindern die Möglichkeit ihr nicht mehr gebrauchtes Spielzeug zu verkaufen. Weiters können auch diverse gebrauchte Kinderartikeln günstig verkauft bzw. gekauft werden. Kinder und ihre Familienmitglieder können ohne Standgebühr Kinderwaren zum Verkauf anbieten. Eine Voranmeldung ist nicht unbedingt nötig. Tische zur Flohmarktwarenpräsentation müssen selbst mitgenommen werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Veranstaltung um einen Kinderflohmarkt und nicht um einen gewerblichen Verkauf von Altwaren handelt.



Kein Eintritt!



Anfragen bitte an Frau Rosa Fürbass, Tel. 03332/62046