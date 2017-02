Lesestoff nicht nur für den Winter

06.02.2017, 16:12 Uhr

19 öffentliche Bibliotheken im Bezirk sorgen für Lesespaß durch das ganze Jahr.

"Wenn du einen Garten und dazu noch eine Bibliothek dein Eigen nennst, wird es dir an nichts fehlen" - hat schon Cicero gesagt. Weder in Winterstarre, noch in den Winterschlaf müssen Bücherwürmer und Leseratten aufgrund der kalten Temperaturen verfallen. Statt im Garten oder am Balkon machen es sich viele zu dieser Jahreszeit gerne Indoor auf der Couch oder im Bett mit einem Buch gemütlich.Wie gut, dass sich unser Bezirk als Top-Nahversorger bei Lesestoff entpuppt. Laut Lesezentrum Steiermark verfügt der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld über 19 öffentliche Bibliotheken. Betreiber sind Schulen, Pfarren und Gemeinden. Fünf der öffentlichen Lesestätten befinden sich im Altbezirk Fürstenfeld. Neben der Stadtbücherei direkt in der Thermenhauptstadt, verfügen auch Großwilfersdorf, Ilz, Großsteinbach und Ottendorf über Lesehöhlen für Jung und alt.Angeboten werden neben Büchern auch Hörbücher, Videos, DVDs und Gesellschaftsspiele. 94.602 Medien standen den Nutzern 2015 (die Daten für 2016 sind noch nicht ausgewertet) zur Verfügung. Den größten Teil macht, mit mehr als 35.000 Stück Kinder- und Jugendliteratur aus. Gefolgt von Belletristik (Romane und Erzählungen) mit 30.173 und 2.100 Spielen.

Kindgerechtes Lesen

Lesefest und Lesetreffs

Online fit in der Bücherei

Zahlen für den Bezirk

Im vergangenen Jahr wurden über 5.000 neue Medien angekauft - 2.055 allein im Altbezirk Fürstenfeld.114 Mitarbeiter verbuchten 77.769 Entlehnungen von 9.037 Benutzern, davon 2.957 Kinder unter 14 Jahren."Kinderbücher und Romane sind besonders beliebt", bestätigt auch Erwin Mittendrein Büchereileiter von Ilz. Der Verleih von Sachbüchern ginge seit Jahren zurück. Einen Grund sieht Mittendrein in der starken Nutzung von Suchplattformen im Internet. "Da geht es für die Jugend viel schneller und man muss nicht in diversen Büchern blättern, bevor man das richtige gefunden hat."Ein Hauptaugenmerk auf die junge Leserschicht wird auch in den Öffentlichen Büchereien Großsteinbach gelegt. "Gut ein Viertel unseres Bestandes entfällt auf Kinder- und Jugendbücher", so der ehemalige Büchereileiter Josef Freiberger. In der Bücherei Großwilfersdorf hat man sogar eine eigene Kooperation mit der Volksschule. "Regelmäßig kommen alle Klassen, um sich Bücher auszuleihen", weiß Büchereileiter Karl Freiberger. Eine Strichcodeerfassung vereinfacht die Buchentlehnung. "Jeder Schüler hat seinen eigenen Strichcode auf den die entlehnten Bücher gespeichert sind." Eine eigene kindergerechte Leseecke, soll zum vertieften Schmökern einladen.238 Neuanmeldungen verzeichneten die Büchereien des Altbezirks Fürstenfeld im vergangenen Jahr. 140 allein in der Stadtbücherei und Mediathek Fürstenfeld, die neben einem umfangreichen Angebot von über 17.600 Medien auch Veranstaltungen, wie Lesetreffs und Lesefeste organisiert. Im vergangenen Jahr war Autor Ingo Siegner im Grabher Haus zu Gast, und machte den kleinen Bücherwürmern die Abenteuer des kleinen Drachen Kokosnuss schmackhaft. Insgesamt fanden 326 Events in den Bibliotheken des Bezirks statt. 10.763 Besucher nutzten das Angebot.Durch eine Kooperation mit der Steiermärkischen Landesbibliothek und dem Lesezentrum Graz erhält die Stadtbücherei Fürstenfeld, um Leiterin Cornelia Habermeier-Grafl als erste steirische Bibliothek einen Zugang zu den e-Medien der Landesbibliothek. Mit einem Zugangscode, den man beim Kauf einer Jahreskarte erhält, ist es Nutzern möglich auf 25.000 Medien wie E-Books, E-Audios und E-Paper bequem auch von zuhause aus zuzugreifen - und das das ganze Jahr über, und nicht nur im Winter!Medienbestand: 94.602davon Kinder- und Jugendliteratur: 35.405Hörbücher: 1.244Gesellschaftsspiele: 2.100Medienzugang: 5.424Mitarbeiter: 114Entlehnungen: 77.769Neuanmeldungen: 438Hartberg-Fürstenfeld, Jahr 2015, Quelle: Lesezentrum