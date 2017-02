Liebhaberbühne: "Chaos im Bestattungshaus"

05.02.2017, 10:25 Uhr

Die "Liebhaberbühne Hartberg" präsentiert in der Hartberhalle die Komödie "Chaos im Betsattungshaus".

Der Bestatter Speck steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Daher lässt er sich auf ein unmoralisches Angebot ein und inzeniert die Beerdigung des Fabrikanten Udo Kemp. Der Lebemann möchte nämlich auf ungewöhnliche Weise seine reiche Frau los werden und dabei eine Menge Geld mitnehmen. Das führt zu ungeahnten Turbulenzen und der Plan scheint zu platzen. Mitwirkende sind Manuela Benc, Hans Auer, Katrin Eberhaut, Bianca Cippo, Markus Hummer, Hermann Graf, Stefanie Lind, Sandra Hummer, Daniel Maierhofer und Anil Sharma. Regie führt Andreas Lind, als Souffleuse ist Marianne Michelitsch im Einsatz. Kartenreservierungen und Vorverkauf für die Auftritte am Freitag, 3. März um 19.30 Uhr, am Samstag, 4. März um 19.30 Uhr, am Samstag, 11. März um 19.30 Uhr und am Sonntag, 12. März um 15 Uhr, jeweils in der Hartberghalle sind in der Poststube Hartberg unter 0664/3004754 und bei allen Mitwirkenden möglich. Der Reinerlös dient einem sozialen Zweck.