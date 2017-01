Mit einem Bild für den Frieden zum Landessieg

31.01.2017, 17:34 Uhr

Elisa Papst von der NMS Ilz wurde mit ihrem Lions-Friedensplakat Steiermark-Siegerin.

Aus den Preisträgern des jüngsten internationalen Friedensplakat-Wettbewerbes des Lionsclubs Veste Riegersburg ging die erstplatzierte Elisa Papst, Schülerin der 3. Klasse an der Neuen Mittelschule Ilz als Gewinnerin im Bundesland Steiermark hervor. Ihr beeindruckendes wie sehr kreativ gestaltetes Werk zum Thema "Frieden feiern" überzeugte die Fachjury. Mit ihrem Bild brachte die begabte Jugendliche zum Ausdruck, dass Frieden kein abstrakter Begriff ist, sondern im tagtäglichen Leben und im alltäglichen Tun Umsetzung finden kann."Friede beginnt im Klassenzimmer, bei uns daheim und ebenso in der Marktgemeinde", stellte sich Bürgermeister Rupert Fleischhacker im Beisein von Vizebürgermeister Karl Turza als Gratulant in der Schule ein. NMS-Direktor Wolfgang Weiß und Elisabeth Bauer, Lehrerin für Bildnerische Erziehung freuten sich ebenso über diesen großartigen Erfolg wie Lionsclub Veste Riegersburg-Präsident Wolfgang Luckmann.