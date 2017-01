Mit Facebook zum Erfolg

26.01.2017, 10:51 Uhr

Der Hof Riebenbauer vulgo Putz aus Pinggau wurde zum Bauernhof des Jahres 2017 gewählt.

Kopf-an-Kopf-Rennen. Der dritte Wettbewerb um den begehrten Titel „Bauernhof des Jahres 2017“ ist entschieden. Anton Riebenbauer jun., vulgo Putz aus Pinggau hat nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Biobeeren- und Käferbohnenspezialisten Armin Lenz aus Dirnbach/Straden den ersten Platz mit 29.278 Stimmen (51 Prozent) erzielt. „Wir gratulieren beiden und allen weiteren 21 Teilnehmern des Wettbewerbes. Der ‚Bauernhof des Jahres‘ sowie die insgesamt 23 Kandidaten für diese Auszeichnung sind wichtige Botschafter für die bäuerliche Familienlandwirtschaft und für regionale Lebensmittel", betonen Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher, Vizepräsidentin Maria Pein und Kammerdirektor Werner Brugner.Biobauernhof mit Direktvermarktung, Mostwirtshaus mit Hofbrauerei und Bauernbrot-Backstube unter einem Dach. „Das Gespräch mit den Kunden und Gästen zeigt uns den Weg zum Erfolg“, sind Anton Riebenbauer und Lebenspartnerin Cornelia Kaindlbauer überzeugt. Ihr Hof auf 700 Metern Seehöhe, hoch über Pinggau und Wurzeln bis ins Jahr 1600, steht auf den drei Standbeinen: Biolandbau, Bauernbrot sowie Mostwirtshaus mit Hofbrauerei, Catering und Direktvermarktung.

Via Social MediaNicht nur Mundpropaganda, Telefon oder E-Mail verbinden Familie Riebenbauer mit ihren Kunden, sondern vor allem auch Facebook. „Unsere Kunden erfahren über Facebook, wann es bei uns wieder gutes Styria-Beef gibt, wann das Roggenbrot noch ofenwarm ist und wann Most und Obstsäfte lieferfähig sind. Und: Wann wir bei unserem Mostwirtshaus ausg´steckt haben“, erzählt Anton Riebenbauer.Offene StalltürenJeder Interessierte kann den Betrieb anschauen. „Wir haben unsere Stalltüren immer offen und zeigen gerne wie unsere Tiere gehalten werden“, freuen sich Anton Riebenbauer und Lebensgefährtin Cornelia Kaindlbauer auf alle Besucher, die gerne hinter die Kulissen ihrer Landwirtschaft sowie Bierbrauerei blicken wollen.Online VotingBereits zum dritten Mal haben Landwirtschaftskammer und die agrarische Fachzeitung Landwirtschaftlichen Mitteilungen den ‚Bauernhof des Jahres‘ gekürt. Bei diesem Online-Voting wurden zwischen 15. Dezember 2016 und 16. Jänner 2017 exakt 57.385 Stimmen abgegeben. Insgesamt waren 23 innovative land- und forstwirtschaftliche Betriebe nominiert, die im abgelaufenen Jahr in dieser Fachzeitung als wegweisend vorgestellt wurden.