Musikalischer Reigen im Dienst der guten Sache

07.01.2017, 22:00 Uhr

Lions Clubs Hartberg und Thermenland luden wieder zu ihren traditionellen Neujahrskonzerten.

Nach den großartigen Erfolgen in den letzten Jahren luden die Lions Clubs Hartberg und Thermenland auch zum Jahresbeginn 2017 zu Neujahrskonzerten mit der „Philharmonia Steiermark“ unter der Leitung von Alois Lugitsch ein. Im Festsaal der Stadtwerke-Hartberghalle und im Kultursaal Bad Waltersdorf standen Werke von Johann, Josef und Eduard Strauß, J. Haydn, Fr. v. Suppé und W. A. Mozart , darunter auch „Wiener Blut“ und die „Champagner Polka“ auf dem Programm. Als Solisten glänzten Sopranistin Barbara Pöltl und der erst 15-jährige Tobias Lugitsch (Hochbegabtenklasse der KUG Graz), der als mehrfacher Landessieger beim Prima la musica Wettbewerb gemeinsam mit dem Orchester ein Klavierkonzert von J. Haydn präsentierte.Dem Lions-Gedankten entsprechend kommt der Reinerlös der Konzerte karitativen Zwecken und unverschuldet in Not geratenen in der Region zugute. „Damit können wir rasch und unbürokratisch helfen“, so die Lions-Präsidenten Alfred Hirschmann und Michaela Böhm. BesondererDank gilt allen Firmen, Institutionen und Privatpersonen die die Konzerte großzügig unterstützt haben.