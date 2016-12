Nette Begegnungen auf Augehöhe

07.12.2016, 16:11 Uhr

Die Lebenshilfe Fürstenfeld startet als erste Institution im Bezirk mit dem Projekt "freiwillig aktiv".

"Stefan hat Lust auf Kino", ist auf einem der Kärtchen zu lesen, die auf dem Schreibtisch von Armin Lorenz, dem Bereichsleiter für das Wohnhaus und die mobilen Dienste der Lebenshilfe Fürstenfeld, liegen. Mit diesen und ähnlichen Foldern will die Lebenshilfe Österreich auf ihr Projekt "freiwillig aktiv", an dem sich nun auch das Team der Fürstenfelder Einrichtung unter Geschäftsführerin Martina Lang beteiligt, aufmerksam machen. Zwei junge Damen engagieren sich bereits in Fürstenfeld. Die Ottendorferin Lisa Unger, SOB-Schülerin in Pinkafeld, und die aus Walkersdorf stammende Pädagogikstudentin Tanja Nuster sprechen davon, dass ihre positiven persönlichen Erfahrungen im Umgang mit den Lebenshilfe-Kunden eine wertvolle Bereicherung für ihre Ausbildung sind.

Freiwillige gesucht

Partner gesucht

Im Rahmen der Initiative ist die Lebenshilfe Fürstenfeld auf der Suche nach ehrenamtliche Helfern, die in ihrer Freizeit gemeinsam mit einem Klienten der Lebenshilfe etwas unternehmen möchten. Gefragt sind Personen, die gerne ihre Begleitung für einen Menschen mit Beeinträchtigung bei einem Spaziergang, beim Besuch eines Kaffeehauses, eines Fitnesstudios, beim Einkaufen, für nette Gespräche und vieles mehr anbieten wollen."Eine unserer Bewohnerinnen strickt sehr gern. Vielleicht findet sich eine Dame, die mit ihr zusammen handarbeiten möchte", nennt Armin Lorenz ein konkretes Beispiel. Wieviel an Zeit Interessierte schenken wollen oder wie oft Unternehmungen stattfinden, bestimmt die ehrenamtliche Person selbst. Im Umgang mit den Lebenshilfe-Klienten erhalten die Helfer professionelle Unterstützung, angedacht ist der Kontakt eines Frewilligen immer mit jeweils einem Bewohner."Durch diese Treffen können Freundschaften entstehen. Unsere Kunden lernen durch neue soziale Kontakte und durch das Kennenlernen eines Lebens außerhalb des Heims dazu. Berufstätige, Jugendliche oder Pensionisten tun etwas Gutes in ihrer Freizeit", ist das Projekt für Lorenz eine Unterstützung für sein Team und eine Bereicherung für alle Beteiligten.Freiwillige erhalten einen Ehrenamtspass, werden fachlich eingeschult und können an internen Fortbildungen teilnehmen. Zudem werden Kooperationspartner und Betriebe gesucht, welche, so wie es das Café Cantona im Fachmarktzentrum bereits praktiziert, ein Gratis-Getränk oder einen Gratis-Eintritt für die Begleitperson des Lebenshilfe-Bewohners zur Verfügung stellen. Auch Vereine sowie Hilfsorganisationen sind herzlich eingeladen, das Projekt "freiwillig aktiv" zu unterstützen und damit einem Menschen mit Handicap eine besondere Freude zu bereiten.Infos unter 03382/54013-0 oder unter www.lhff.at