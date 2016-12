NMS Fürstenfeld ist digitale "Expert.Schule"

28.12.2016, 15:57 Uhr

Die Neue Mittelschule Fürstenfeld wurde von "eEducation Austria" für den sinnvollen Einsatz digitaler Medien zertifiziert.

Im Rahmen eines modernen und "digifiten" Unterrichts werden die Heranwachsenden von den Lehrern der Neuen Mittelschule Fürstenfeld, allen voran Diplompädagogin Christa Benkö als eLeraning-Beauftragte und Kontaktperson zu eEducation Austria, zunehmend im Unterricht mit digitalen Kompetenzen ausgestattet. Für den didaktisch sinnvollen Einsatz digitaler Medien in allen Unterrichtsfächern sowie dem damit verbundenen Mehrwert beim Lernen und beim Unterrichten wurde die Schule nun von "eEducation Austria", einer Initiative des Bildungsministeriums, zur „eEducation Expert.Schule“ ernannt."Unsere Schüler wachsen mit digitalen Medien auf und nutzen diese meist unbefangen und vielseitig. Wir wollen Fähigkeiten und digitales Wissen fördern, damit die Jugendlichen die Technologien bewusst und produktiv für die eigene Weiterentwicklung einsetzen oder in entsprechenden zukunftsträchtigen Berufsfeldern Fuß fassen können", zeigte sich Direktor Gerhard Jedlizcka stolz darauf, dass der NMS Fürstenfeld das Zertifikat auf Anhieb zuerkannt wurde.Auch beim Tag der offenen Tür am Donnerstag, 12. Jänner 2017 von 09.00 bis 12.00 Uhr können sich zukünftige Schüler mit ihren Eltern vom umfassenden Bildungsangebot der Schule, der Nachmittagsbetreuung sowie der hervorragenden digitalen Ausstattung mit PCs und I-Pads überzeugen.