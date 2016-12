Plenum war sich beim Budget 2017 einig

20.12.2016, 17:24 Uhr

Der Haushaltsplan 2017 für die Marktgemeinde Ilz passierte einstimmig den Gemeinderat.

Nach der Präsentation des umfassenden Zahlenwerks durch Bürgermeister Rupert Fleischhacker benötigte der Ilzer Gemeinderat in seiner Dezembersitzung nur wenige Minuten, um den bestens aufbereiteten Budgetvoranschlag 2017 für die Marktgemeinde mit einem einstimmigen Beschluss zu verabschieden.Im Haushaltsplan 2017, der sich durch große Umsicht auszeichnet, schlagen sich im ordentlichen Haushalt einnahmen- wie ausgabenseitig knapp 9 Millionen Euro zu Buche. Der außerordentliche Haushalt wurde ebenfalls ausgeglichen mit 3,2 Millionen Euro veranschlagt. Wie Rupert Fleischhacker seinen Mandataren erläuterte, galt es, bei der Erstellung streng auf Wirtschaftlichkeit zu achten. „Es ist uns gelungen, ein ausgewogenes Budget zu erarbeiten, mit dem notwendige Infrastrukturprojekte und die Entwicklung des Ilzer Zentrums möglich sein werden", dankte der Bürgermeister dem Team der Marktgemeinde, dem Vorstand sowie den Gemeinderäten für die konstruktive Zusammenarbeit bei der Planung des Finanzrahmens.

Finanzkraft durch Betriebe

Ehrung für Ortschef

Finanzplan 2017

Mit zu erwartenden Kommunalsteuereinnahmen von knapp 2,2 Millionen Euro ist am Top-Wirtschaftsstandort Ilz erneut mit einer Steigerung zu rechnen. Der Verschuldungsgrad liegt bei 5,1 Prozent. Einer der größten Brocken bei den Ausgaben ist die Sozialhilfeverbandsumlage. Diese wuchs für die Großgemeinde innherhalb von 2 Jahren um rund 240.000 Euro an und beträgt über eine Million Euro. Ebenfalls Zustimmung fand der vom Bürgermeister vorgelegte Vertrag für die Errichtung des 1. Abschnitts des Rad- und Gehweges von Dörfl nach Nestelbach an der Gleisdorfer Bundesstraße. Das Projekt wird zur Hälfte über eine Förderung des Landes finanziert.Die Tagung des Plenums endete mit einer gelungenen Überraschung für Fleischhacker. Die Kommandanten der Feuerwehren des Abschnitts II, ABI Hermann Peindl und der Fürstenfelder Bereichsfeuerwehrkommandant OBR Ing. Franz Nöst, stellten sich im Sitzungssaal ein, um den Bürgermeister zu ehren. Für seine Verdienste im Feuerwehrwesen nahm der begeisterte Feuerwehrkamerad und frühere Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr im Ilzer Ortsteil Neudorf die Florianiplakette in Gold im Namen des Feuerwehrverbandes Fürstenfeld und des Landesverbandes Steiermark entgegen. Bürgermeister Rupert Fleischhacker investierte viel Herzblut in die eineinhalb Jahre dauernde, umfangreiche Vorbereitung des perfekt organisierten Landesfeuerwehrtages mit Landesleistungsbewerb 2016 in Ilz.„Ohne die Leistungen unserer Vereine und Freiwilligenorganisationen, im Besonderen der Freiwilligen Feuerwehr, wäre eine funktionierende Gemeinschaft in unserer Marktgemeinde undenkbar. Daher ehrt mich diese hohe Auszeichnung, die ebenso allen Ilzer Ehrenamtlichen gebührt“, zeigte sich Rupert Fleischhacker dankbar für die Anerkennung.Ordentlicher Haushalt: 8.965.500 Euro, einnahmen- und ausgabenseitigAußerordentlicher Haushalt: 2.229.200 Euro einnahmen- und ausgabenseitigVerschuldungsgrad: 5,1 ProzentPrognostiziertes Kommunalsteueraufkommen: 2.149.000 Euro