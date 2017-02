Prägende Handschrift für eine ganze Region

06.02.2017, 12:35 Uhr

Auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer gratulierte LAbg. A.D. Josef Schrammel zum 80. Geburtstag.

Wegbegleiter aus seiner Ära sowie Vertreter der Regional- und Landespolitik gratulierten ÖR Josef Schrammel, dem früheren Landtagsabgeordneten des ehemaligen Bezirkes Fürstenfeld, zu seinem 80. Geburtstag. Zur Feier war auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer angereist, der ebenso wie Landtagspräsident a.D. Prof. Franz Majcen und der Fürstenfelder Bürgermeister Werner Gutzwar persönlich seine Glückwünsche überbrachte. Schrammel trug in seinen zurückliegenden politischen Funktionen wesentlich zur nachhaltigen Entwicklung der Region bei. Ebenso war er maßgeblich an der bis heute einzigartigen Erfolgsgeschichte der Therme Loipersdorf beteiligt. Alle Festredner zollten dem Jubilar ihre Anerkennung und bezeichneten ihn als einen Gemeinde- und Landespolitker mit Weitblick und Verbundenheit zum Land Steiermark. Durch viele Projekte, die Josef Schrammel mit persönlichem Einsatz und politischen Mut frühzeitig aufgegriffen und begleitet hat, trägt die Region unbestritten seine Handschrift, so die Laudatoren unisono.